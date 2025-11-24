Nach Sommer- und Herbstaktionen laden die Merseburger Händler nun zum „1. Adventszauber“ in die Innenstadt. Die Gotthardstraße soll weihnachtlich beleuchtet und dekoriert werden. Was die Merseburger zum Auftakt am Freitag (28. November) erwartet und welche Angebote, Öffnungszeiten und Aktionen es im Advent geben wird.

Diese besonderen Aktionen erwarten die Merseburger in der Adventszeit in der Innenstadt – sogar mit Mini-Weihnachtsmarkt

Gabi Kanter, Inhaberin von „Klein & Fein“ in der Gotthardstraße, und Simone Funk vom „Studio für Hautmanagement“ in der Preußerstraße haben mit weiteren Händlern am Winterkonzept für die Merseburger Innenstadt gefeilt.

Merseburg/MZ. - So richtig rausrücken mit der Sprache wollen Gabi Kanter und Simone Funk vom Innenstadthändlerverein „Merseburg Mittendrin“ nicht mit dessen Plänen für die Adventszeit. Das hat einen guten Grund: Die Händler wollen die Merseburger ab kommender Woche und dann die gesamte Adventszeit über „mal so richtig flashen“, so die beiden Frauen – mit weihnachtlicher Deko, Mini-Weihnachtsmarkt, Besuch vom Weihnachtsmann und mehr.