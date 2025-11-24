Die Messe „Start Now“ der Mediengruppe Mitteldeutschland feiert im Einkaufszentrum „Schöne Aussicht“ in Leißling Premiere. Wie Aussteller und Besucher das Angebot bewerten".

Karrieremesse „Start Now“ erstmals in Weißenfels: Was Unternehmen suchen

Stabsfeldwebel Ingo Napiralla berät Julia Flämig, die mit ihren Eltern gekommen ist, zu einer Karriere bei der Bundeswehr.

Leißling - Erstmals hat die von der Mediengruppe Mitteldeutschland initiierte und veranstaltete Karrieremesse „Start Now“ am Samstag in Weißenfels Station gemacht. Von 10 bis 17 Uhr haben sich 22 Aussteller im Einkaufszentrum „Schöne Aussicht“ in Leißling präsentiert.