Zwischen Kaufen und Karriere Karrieremesse „Start Now“ erstmals in Weißenfels: Was Unternehmen suchen
Die Messe „Start Now“ der Mediengruppe Mitteldeutschland feiert im Einkaufszentrum „Schöne Aussicht“ in Leißling Premiere. Wie Aussteller und Besucher das Angebot bewerten".
24.11.2025, 10:03
Leißling - Erstmals hat die von der Mediengruppe Mitteldeutschland initiierte und veranstaltete Karrieremesse „Start Now“ am Samstag in Weißenfels Station gemacht. Von 10 bis 17 Uhr haben sich 22 Aussteller im Einkaufszentrum „Schöne Aussicht“ in Leißling präsentiert.