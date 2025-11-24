Das „Haus am Wald“ wird saniert. Einrichtungsleiter Matthias Faust stellt klar: Es ist keine Nutzung der Holzhäuser geplant. BVIK investiert über 300.000 Euro in das Hauptgebäude.

Gerüchte um Haus am Wald in Jessen: Was wirklich mit den Finnhütten passiert

Die Finnhütten auf dem Gelände der ehemaligen Gaststätte „Haus am Wald“ sind überwuchert und marode wie Einrichtungsleiter Matthias Faust zeigt.

Schweinitz/MZ. - „Ich war sehr überrascht, dass die Finnhütten plötzlich Thema geworden sind“, sagt Matthias Faust, Einrichtungsleiter vom „Haus am Wald“. Die Einrichtung gehört zur gemeinnützigen BVIK GmbH mit Sitz in Köthen (Anhalt). Ihm wurden von verschiedenen Seiten Gerüchte über diese Hütten zugetragen, die er nicht nachvollziehen kann und die jeder Grundlage entbehren. Derzeit befassen sich die Gremien der Stadt Jessen damit, die Außenbereichssatzung für Schweinitz – konkret für das Areal des „Hauses am Wald“ – zu ändern.