Zweiter Standort Neue Treff in der „Marianne“ - Warum die AWO zur zweiten Kleidertauschparty eingeladen hat
Der AWO Kreisverband hat am Samstag zur zweiten Kleidertauschparty in die Mariannenstraße 23 a eingeladen. Was es damit auf sich hat und welche neuen Ehrenamtsprojekte es noch gibt.
Aktualisiert: 24.11.2025, 12:01
Dessau/MZ. - Auf Tischen stapeln sich Pullover, Blusen, Hosen, Röcke. Kleiderständer sind dicht gefüllt mit Jacken, Kleidern, Mänteln. Es duftet nach Kaffee, Kuchen und Plätzchen. Frauen stöbern in den Sachen, probieren an – und haben eine Menge Spaß. Es ist Kleidertausch-Zeit in der „Marianne“.