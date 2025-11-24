Ein Polizeibeamter soll an einem Glätte-Unfall mit Sommerreifen in der Nacht beteiligt gewesen sein, ARD-Moderator Alexander Bommes wird in Halle gesichtet, der HFC punktet in Jena: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Montag, 24. November 2025, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 24. November 2025: Glätte-Unfall mit Sommerreifen +++ Alexander Bommes in Halle +++ HFC sendet Lebenszeichen

Das ist neu am Montag in Halle:

13.56 Uhr – TÜV: In Halle fallen mehr Autos durch

Die neue TÜV-Statistik zeigt: Halle verzeichnet mehr Fahrzeuge mit erheblichen Mängeln als im Vorjahr. Was das für die Sicherheit im Straßenverkehr bedeutet, welche Defekte am häufigsten auftreten und wie Halle im bundesweiten Vergleich abschneidet.

In Halle fallen mehr Autos durch: Das sind die häufigsten Gründe

Tobias Otto untersucht beim TÜV Nord die Unterseite eines Pkw. (Foto: Julius Lukas)

Lesen Sie heute von Isabell Sparfeld: Von Halle nach Malle: Hallescher DJ im Bierkönig

13.03 Uhr – Romeo und Julia im Puppentheater

Im Puppentheater Halle haben Romeo und Julia eine Zukunft als Karel und Marie: Ballettchef Michal Sedlácek inszeniert „Romeo und Julia im Herbst des Lebens“. Und spielt selbst mit.

Puppentheater Halle: Rauf aufs Motorrad!

Dem schönen Leben entgegen: Karel (Michael Sedlácek) und Marie (Yuliya Gerbyna) (Foto: Anna Kolata)

11.54 Uhr – Abwechslung im Klinik-Alltag

Einmal im Monat kommen Kinder und Patienten in der Altersmedizin der Universitätsklinik Halle zusammen. Was bei diesen Begegnungen passiert, sorgt nicht nur für strahlende Gesichter - es verändert mehr, als man denkt.

Kinder treffen Senioren: Wie ein neues Projekt in Halle den Klinikalltag aufbricht

Gertraude Steinmann (links) freut sich über den Besuch der „MediKids“ auf der Station in der Uniklinik Halle. (Foto: Isabell Sparfeld)

11.17 Uhr – Drei Verletzte bei Unfall in Petersberg

Ein 28-Jähriger hat sich in Petersberg mit seinem Auto überschlagen. Eine 23-Jährige, die im Auto saß, wurde dabei schwer verletzt, der Fahrer und seine 21 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei Halle mitteilte.

Auto überschlägt sich im Saalekreis - drei Verletzte

10.42 Uhr – „Die Csárdásfürstin“ in der Oper

Starke Musik, üppige Kostüme und einiges zum Nachdenken: Regisseur Ben Baur präsentiert „Die Csárdásfürstin“ von Emmerich Kálmán am Opernhaus Halle im Hier und Heute.

„Die Csárdásfürstin“ in Halle: Besuch auf der Baustelle

„Ganz ohne Weiber geht die Chose nicht“: Anke Berndt als Sylva Varescu und der Opernchor Halle. (Foto: Matthias Horn)

10.18 Uhr – HWG: Wie Schüler mieten lernen

In Heide-Nord lernen Neuntklässler der Sekundarschule Am Fliederweg, was bei der ersten eigenen Wohnung wirklich wichtig ist. Sie stoßen dabei auf Fragen und Kosten, die viele zuvor gar nicht auf dem Schirm hatten.

Wie viel kostet das Leben in Halle? – Neuntklässler lernen in Heide-Nord die Realität der ersten eigenen Wohnung

Trotz Pause arbeiten einige Neuntklässler weiter: In einer der Übungswohnungen spachteln sie alte Tapete ab. (Foto: Hanna Schabacker)

9.02 Uhr – Eklat um HFC-Coach in Jena

Nach dem dramatisch verpassten Sieg des HFC bei Carl Zeiss Jena geriet Halles Trainer Robert Schröder in der Mixed-Zone mit einem Offiziellen der Jenaer aneinander. Was er dazu auf der Pressekonferenz sagte.

"Muss ich mich so beleidigen lassen?!": Darum war HFC-Trainer Robert Schröder nach dem Spiel in Jena auf 180

HFC-Trainer Robert Schröder lieferte sich nach dem 1:1 bei Carl Zeiss Jena ein Wortgefecht mit einem Offiziellen der Jenaer. (Foto: Imago/Bild13)

8.33 Uhr – „Time for Music Festival“ im Bankers Club

Am 5. Dezember steigt im Bankers Club in Halle das dritte „Time for Music Festival“. Was Besucher bei dem Event neben elektronischer Musik erwartet und wie das mit dem Tierheim Halle zusammenhängt.

Elektronisches Indoor-Festival in Halle: Wie Feiern und Tierschutz zusammenpassen

Franz Nasarek und Bastian Nensel (rechts) organisieren das "Time for Music Festival“. (Foto: Maximilian Thurnhofer)

8.08 Uhr – Eine besondere Therapie, die geheilt hat

Phagen bekämpfen Bakterien, wenn Antibiotika versagen. Die Therapie gibt es seit 100 Jahren und gilt als große Hoffnung in der Medizin. In Europa ist sie nicht zugelassen, aber in Sachsen-Anhalt nutzt sie das Bergmannstrost in Halle.

„Ich säße nicht mehr hier“: Wie Michael Welzl aus Halle mit einer Ausnahmetherapie geheilt wurde

Schwere Sepsis und große Abszesse: Thomas Welzl kam Anfang Oktober ins Krankenhaus. Behandelt wurde er auch mit Phagen, die bei der Wundheilung halfen. (Foto: Steffen Schellhorn)

7.42 Uhr – Furries sorgen für Aufsehen in Halle

Leute in flauschiger Ganzkörperverkleidung haben sich am Samstag in Halle getroffen. Die sogenannten Furries sorgten für Aufsehen.

Vorsicht flauschig: Plüschiges Treffen am Samstag in Halle

Ein sogenanntes Furries-Treffen fand am Samstag in Halle statt. (Foto: Denny Kleindienst)

7.25 Uhr – Das steckt hinter der 89,90-Euro-Masche

Mit sogenanntem Scam erbeuten Betrüger in Deutschland Milliardenbeträge. Warum es jeden treffen kann - und wie man sich schützt, erklärte Finanzexperte Thorsten Hahn bei MZ-Wissen.

Nicht nur die 89,90-Euro-Masche funktioniert: So trickreich bringen Betrüger Opfer um ihr Geld

7.04 Uhr – Von „Airbeat One“ bis Bierkönig

Florian Weidner tritt als DJ „Noisetime“ auf zahlreichen Malle-Partys und Festivals in ganz Deutschland, aber auch auf Mallorca selbst im Bierkönig auf. Wie das Leben des Hallensers zwischen Hunderten Auftritten im Jahr aussieht und was seine großen Ziele sind.

Von Mitteldeutschland nach Mallorca: Das steckt hinter dem Erfolg von DJ „Noisetime“ aus Halle

Der Hallenser Florian Weidner tritt als DJ „Noisetime“ im Bierkönig auf Mallorca auf. (Foto: Stefan Steinmetz/Steinsohnimages)

6.40 Uhr – Glätte-Unfall: Polizeibeamter beteiligt?

Ein Kleinwagen rutscht bei Schnee und Glätte in Malteser-Einsatzleitwagen in Halle. Fuhr der mutmaßliche Fahrer, ein möglicher Polizist, mit Sommerreifen?

War ein Polizeibeamter beteiligt? Auto mit Sommerreifen kracht in Malteser-Einsatzleitwagen in Halle

In der Merseburger Straße in Halle kam es in der Nacht zum Montag zu einen Verkehrsunfall. (Foto: Marvin Matzulla)

6.32 Uhr – Punkt in Jena: Ein Lebenszeichen vom HFC

Die Mannschaft des Halleschen FC sendet mit einem starken Auftritt bei Carl Zeiss Jena ein für viele nicht möglich gehaltenes Lebenszeichen. Ein Spieler stützt den Trainer mit Taten und Worten.

Der HFC lebt! Was Trainer Schröder jetzt aber von seinen Spielern fordert

Malek Fakhro (M.) sprintete nach seinem Führungstreffer für den HFC bei Carl Zeiss Jena in die Arme von Trainer Robert Schröder. Es war ein Liebesbeweis. (Foto: Imago/Bild13)

6.21 Uhr – Fragen an OB: Wo ist der Schriftverkehr zur Moschee?

In Halle haben sich einige Stadträte über offenbar unvollständige Akten gewundert. Verschweigt die Stadt ein paar Vorgänge rund um den Neubau der geplanten Moschee in Halle-Neustadt?

OB Vogt wegen Moscheeneubau in Halle-Neustadt unter Druck - Plötzlich fehlen zwei Monate Schriftverkehr

Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt muss sich wegen mutmaßlich unvollständiger Akten zum geplanten Moschee-Neubau in Halle-Neustadt erklären. (Foto: Jonas Nayda)

6.16 Uhr – Alexander Bommes zu Gast in Halle

Alexander Bommes zählt zu den beliebtesten Gesichtern in der deutschen TV-Landschaft. Warum der Moderator am Samstag zu Besuch in Halle war.

Nanu!? Was macht denn Alexander Bommes in Halle?

Alexander Bommes war am Samstag in Halle zu Gast. (Foto: Feineis)

5.58 Uhr – So weit sind Halles Weihnachtsmärkte

Die Vorfreude steigt - nicht nur bei Kindern. Ab Anfang der Woche locken gleich mehrere Weihnachtsmärkte in Halle zu einem Bummel. Wie die letzten Vorbereitungen laufen und worauf sich Weihnachtsmarktbesucher an Domplatz, Hallmarkt und vor der Oper freuen können.

Letzte Handgriffe an Buden und Fahrgeschäften - Halles Weihnachtsmärkte öffnen bald

Schausteller Scott J. Haring bei letzten Handgriffen am Höhenkarussell „Space Flyer“ auf dem Hallmarkt. Ab Dienstag lädt dort der „Winterzauber“ ein. (Foto: Steffen Schellhorn)

