13.47 Uhr – So war die Generalprobe mit Herrn Fuchs

Einen Blick auf die Generalprobe der Weihnachtsrevue „Herr Fuchs, Felix und das ewige Weihnachtswunder“, die heute Abend im Steintor Premiere feiert, gibt es jetzt auch in bewegten Bildern:

Halle: Am Freitag feiert die Weihnachtsrevue im Steintor Premiere (Kamera: Katja Pausch, Schnitt: Torsten Grundmann) (Kamera: Katja Pausch, Schnitt: Torsten Grundmann) Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

13.14 Uhr – Darum schweigen HFC-Fans in Jena

Die Fanszenen von Carl Zeiss Jena und des Halleschen FC sind verfeindet. Heute Abend wollen sie aber gemeinsame Sache machen. Das ist der Grund dafür.

Darum werden die HFC-Fans in Jena die ersten zwölf Minuten schweigen

Die Ultras des HFC werden in Jena die ersten zwölf Minuten schweigen. (Foto: IMAGO/Picture Point LE)

Sie haben das Pokal-Derby Turbine gegen HFC verpasst? Dann finden Sie hier das Spiel noch mal in voller Länge. Und hier haben für Sie auch die Highlights zusammengestellt:

Die Highlights des Spiels HFC gegen Turbine Halle (Livestream: MGM Digital; Schnitt: C. Kadlubietz) (Livestream: MGM Digital; Schnitt: C. Kadlubietz) Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

12.03 Uhr – Applaus: Auszeichnung für Club in Halle

Bereits im vergangenen Jahr konnte ein Club in Halle sich über einen der höchstdotierten Bundeskulturpreise freuen, den Applaus-Award. Nun ging die Auszeichnung erneut nach Halle.

Applaus-Award: Dieser Club in Halle ist eine der besten Live-Spielstätten in Deutschland

Im April spielte die Musikerin Fritzi Ernst mit ihrer Band im Pierre Grasse in Halle. (Foto: Denny Kleindienst)

11.31 Uhr – Feuer in Schkopau: Kraftwerksblöcke außer Betrieb

Im Kraftwerk Schkopau ist die Feuerwehr auch am Freitagmorgen weiterhin mit den Löscharbeiten beschäftigt, nachdem es am Tag zuvor im Kohlebunker gebrannt hatte. Inzwischen sind beide Kraftwerksblöcke außer Betrieb.

Lesen Sie heute von Jonas Nayda: Brand im Kraftwerk Schkopau

10.42 Uhr – MBC: Filmtipps vom Basketball-Coach

1.000 Filme hat Timur Topal bereits gesehen. Auch, weil er früher über einer Videothek wohnte. Welche Streifen es dem Trainer der Syntainics-MBC-Frauen angetan haben.

Basketballtrainer und wandelndes Filmlexikon: Diese Streifen empfiehlt Timur Topal

Timur Topal trainiert seit 2023 die Frauen des Syntainics MBC. Für Filme bleibt nur noch wenig Zeit. (Foto: Objektfoto)

10.06 Uhr – Gesundbrunnen: Das wollen die Anwohner

Nach der Vorstellung der neuen Vorschläge zur Erhaltungssatzung Nr. 55 für die Gartenstadt Gesundbrunnen zeigt sich die Bürgerinitiative zufrieden mit dem Austausch – fordert jedoch eine konkrete Richtung.

Streit im Gesundbrunnen: Das fordern die Anwohner

In den engen Straßen der Gartenstadt Gesundbrunnen zeigt sich das Problem deutlich: Autos parken dicht am Gehweg oder in Einfahrten. (Foto: Hanna Schabacker)

9.37 Uhr – Moritzburg zeigt Karl Hofers Werke

Kunst der Distanz: Die Moritzburg in Halle zeigt nach mehr als 50 Jahren die erste Werkschau des Malers Karl Hofer im Osten. Blicke auf die regionale Szene inklusive.

Karl Hofer-Ausstellung in Halle: Mit schwarzen Augen

Karl Hofer: Mädchen in der Dachkammer (Ausschnitt), 1935, Öl auf Leinwand, Sammlung Arthouse (Foto: Sophia Kesting/VG Bildkunst Bonn)

9.04 Uhr – Feuerwehrverband: Schiedewitz wird Vorsitzender

Am Donnerstagabend wurde ein neuer Vorstand für den Feuerwehrverband Halle e.V. gewählt. Michael Schiedewitz übernimmt den Vorsitz.

Delegiertenversammlung: Feuerwehrverband Halle e.V. hat neuen Vorstand gewählt

Der neue Vorstand beim Feuerwehrverband Halle e.V. wurde am Donnerstagabend gewählt. Im Vorstand sind: Von links - Daniel Schöppe, Andy Ziems, Constanze Radam, David Faatz und Michael Schiedewitz. (Foto: Feuerwehr Halle)

7.12 Uhr – Heute Premiere für Herrn Fuchs im Steintor

Am Freitagabend hebt sich im Steintor Halle der Vorhang für die Premiere der legendären Weihnachtsrevue, die seit Jahrzehnten Hunderttausende Zuschauer begeistert. Eine Vorstellung in diesem Jahr aber wird eine ganz besondere sein. Hier können Sie Bilder aus der Generalprobe sehen.

Vor der Premiere: Darauf können sich die Besucher bei „Herr Fuchs, Felix und das ewige Weihnachtswunder“ in Halle freuen

Am Freitag feiert die Weihnachtsrevue im Steintor Premiere. In diesem Jahr dreht sich alles um „Herr Fuchs, Felix und das ewige Weihnachtswunder“. (Foto: Steffen Schellhorn)

6.41 Uhr – Schkopau: Brand im Kraftwerk auch in der Nacht

Der Brand im Kraftwerk Schkopau hat auch in der Nacht weiterhin die Feuerwehr gefordert. Gegen 2.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte vor Ort gegen Kollegen aus dem nördlichen Saalekreis ausgetauscht. Weitere Verstärkung unter anderem von der Stadt Halle wurde ebenfalls in Betracht gezogen.

Auch in der Nacht beschäftigt der Brand am Kraftwerk Schkopau weiterhin die Einsatzkräfte. (Foto: Marvin Matzulla)

6.25 Uhr – Löhmannsröben: Charaktertest für HFC-Spieler

HFC-Sportchef Daniel Meyer nahm die Mannschaft in die Pflicht. Was Routinier Löhmannsröben nun vor dem Spiel heute in Jena fordert und wie er die Arbeit von Trainer Robert Schröder bewertet.

"Wir sind in der Bringschuld": HFC-Verteidiger Jan Löhmannsröben sieht Spiel in Jena als Charaktertest

Jan Löhmannsröben will mit dem HFC in Jena die Wende schaffen. (Foto: Objektfoto)

6.13 Uhr – Junge Fußballer wegen Turbine-Jacken verprügelt?

Zu dem jüngsten Angriff auf zwei Jugendliche am Hansering hat sich nun der Verein Turbine Halle geäußert. Denn die Jungs zählen zum eigenen Vereinsnachwuchs und waren auf dem Heimweg vom Fußball-Training. Und angeblich so ihnen genau das zum Verhängnis geworden sein.

Wurden Turbine-Spieler von Nachwuchsspielern eines anderen Vereins aus Halle verprügelt?

Bei Turbine Halle trägt man Blau. Der Verein behauptet, dass zwei Nachwuchsspieler aufgrund ihrer Vereinsjacken angegriffen wurden. (Foto: Andreas Löffler)

5.59 Uhr – Heidebad: Wildschweine durchwühlen FKK-Strand

Heidebad-Betreiber Mathias Nobel ist verzweifelt: Mehr als ein Dutzend Wildschweine dringt seit Tagen in das Gelände des Heidebads ein und richtet Flurschaden an. Was ein Jäger dazu sagt und wie das Problem gelöst werden könnte.

Wildschweinplage im Heidebad - Rotte zerwühlt Badestrand

Im Spätherbst und Winter Dauergast in der Dölauer Heide: Wildschweine - sehr zum Leidwesen von Heidebad-Betreiber Mathias Nobel. Dessen Strandbad wird derzeit von einer Rotte heimgesucht, die großen Schaden anrichtet. (Symbolfoto: dpa)

