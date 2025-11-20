HFC-Sportchef Daniel Meyer nahm die Mannschaft in die Pflicht. Was Routinier Löhmannsröben nun fordert und wie er die Arbeit von Trainer Robert Schröder bewertet.

"Wir sind in der Bringschuld": HFC-Verteidiger Jan Löhmannsröben sieht Spiel in Jena als Charaktertest

Jan Löhmannsröben will mit dem HFC in Jena die Wende schaffen.

Halle/MZ - Jan Löhmannsröben war vieles in seiner langen Fußballerkarriere: Aufsteiger, Absteiger, Rampensau – und ganz bestimmt nie um einen Spruch verlegen. Vor dem Spiel des Halleschen FC in der Fußball-Regionalliga am Freitagabend bei Carl Zeiss Jena (20.20 Uhr/MDR) klang der 34-jährige Verteidiger nun fast wie ein Soziologe.