Der HFC holt im Landespokal einen 1:0-Arbeitssieg bei Turbine und steht im Halbfinale, ein kleiner Weihnachtsmarkt, der jetzt schon auf ist, wird nach TV-Vorbild zum Geheimtipp, über ein Jahr nach ihrem Parkhaus-Sturz in Halle spricht erstmals die Fahrerin

Heute in Halle am 17. November 2025: HFC übersteht Turbine im Pokal +++ Geheimtipp als Weihnachtsmarkt +++ Parkhaus-Sturz: Fahrerin spricht

7.23 Uhr – Acker wird zu teuer für Bauern

Der Anstieg der Preise für landwirtschaftliche Flächen in Sachsen-Anhalt ist vorerst gestoppt. Das Preisniveau ist aber weiter sehr hoch. „Durch neue Industriegebiete und Investoren, die nicht aus der Landwirtschaft kommen, gibt es weiter einen hohen Druck im Bodenmarkt“, sagt Martin Dippe, Präsident des Bauernbundes Sachsen-Anhalt. Besonders betroffen sei unter anderem der Saalekreis.

Preise in zehn Jahren fast verdoppelt: Acker zu teuer für Bauern

Landwirt Martin Dippe, Präsident des Bauernbundes Sachsen-Anhalt, sieht Flächenkäufe für neue Industriegebiete und durch Investoren kritisch. (Foto: Steffen Höhne)

Lesen Sie heute von Annette Herold-Stolze: Abschied vom Weihnachtsparadies

7.03 Uhr – Filmkunstpreis für Saskia Rosendahl

Heimspiel für einen sympathischen Star: Die Schauspielerin Saskia Rosendahl hat jetzt in ihrer Geburtsstadt Halle im Puschkino den Filmkunstpreis des Landes Sachsen-Anhalt erhalten.

Filmkunstpreis für Saskia Rosendahl: Ihr Lächeln überwältigt alle

Die Schauspielerin Saskia Rosendahl freut sich im Puschkino Halle über den Preis. (Foto: Anika Mätzke)

6.42 Uhr – Trauer um Schiedsrichter-Unikat Gerhard Bude

Sein Spitzname sagte alles über Ex-Schiedsrichter Gerhard Bude. „Opa Bude“ war ein hoch angesehenes Familienmitglied, eine Institution im halleschen Fußball, die Geschichte geschrieben hat: Bude war der einzige Schiedsrichter der Stadt, der Spiele in der DDR-Oberliga leitete. Jetzt verstarb er kurz vor seinem 90. Geburtstag.

Der Hallesche FC gedenkt Schiedsrichter-Unikat Gerhard Bude

Ex-Schiedsrichter Gerhard Bude verstarb wenige Wochen vor seinem 90. Geburtstag. (Foto: Feineis)

6.27 Uhr – HFC mit Arbeitssieg im Pokal bei Turbine

Der Hallesche FC hat seine Pflichtaufgabe im Landespokal-Viertelfinale bei Turbine Halle erfüllt. Beim glanzlosen 1:0-Sieg war aber nichts von einem Aufschwung beim kriselnden Regionalligisten zu sehen.

HFC müht sich ins Halbfinale des Landespokals: Minimalistischer Arbeitssieg gegen Turbine Halle

Marius Hauptmann und der Hallesche FC hatten gegen Landesligist Turbine Halle viel Mühe. (Foto: Objektfoto)

Sie haben das Pokal-Derby Turbine gegen HFC verpasst? Dann finden Sie hier das Spiel noch mal in voller Länge. Und hier haben für Sie auch die Highlights zusammengestellt:

Die Highlights des Spiels HFC gegen Turbine Halle (Livestream: MGM Digital; Schnitt: C. Kadlubietz) (Livestream: MGM Digital; Schnitt: C. Kadlubietz) Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

6.12 Uhr – Rotes Ross statt Rote Rosen: Weihnachtsmarkt-Geheimtipp mit TV-Vorbild

Lichterglanz statt Tristesse: Ein neuer Treffpunkt für Freunde von Glühwein und Co. ist in Halle entstanden. Was der Winterzauber mit einer beliebten Fernsehserie zu tun hat.

Mit Glühwein und Apfelpunsch: Wo in Halle ein neuer Adventsmarkt lockt

Früh dran ist der kleine Weihnachtsmarkt in Halle, der eine TV-Serie als Vorbild hat. (Foto: Annette Herold-Stolze)

5.58 Uhr – Parkhaus-Sturz: Jetzt spricht die Fahrerin

Der Unfall sorgte für viel Aufsehen: Gut 15 Meter stürzte das Auto von Cornelia B. aus dem Saalekreis im Parkhaus am Hansaring in Halle in die Tiefe. Dass die Fahrerin den Absturz überlebte, grenzt an ein Wunder. Ein Jahr nach dem Unglück berichtet sie von dem Geschehen und wie es dazu kam.

„Es wurde viel Unsinn erzählt“ - Fahrerin spricht erstmals über dramatischen Parkhaus-Unfall in Halle

Nach einem Sturz aus 15 Metern Höhe krachte der Wagen mit dem Dach auf den Boden. (Foto: Marvin Matzulla)

