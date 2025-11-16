Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt Preise in zehn Jahren fast verdoppelt: Acker zu teuer für Bauern
Der Preisanstieg bei Agrarflächen ist zwar gestoppt. Industrieprojekte und Investoren üben aber weiter Druck auf den Markt aus. Was Landwirte dazu sagen.
16.11.2025, 18:00
Halle/MZ. - Der Anstieg der Preise für landwirtschaftliche Flächen in Sachsen-Anhalt ist vorerst gestoppt. Das Preisniveau ist aber weiter sehr hoch. „Durch neue Industriegebiete und Investoren, die nicht aus der Landwirtschaft kommen, gibt es weiter einen hohen Druck im Bodenmarkt“, sagt Martin Dippe, Präsident des Bauernbundes Sachsen-Anhalt. Besonders betroffen seien die Region Magdeburg, der Saalekreis und auch Teile des Salzlandkreises.