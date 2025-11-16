Der Preisanstieg bei Agrarflächen ist zwar gestoppt. Industrieprojekte und Investoren üben aber weiter Druck auf den Markt aus. Was Landwirte dazu sagen.

Preise in zehn Jahren fast verdoppelt: Acker zu teuer für Bauern

Landwirt Martin Dippe, Präsident des Bauernbundes Sachsen-Anhalt, sieht Flächenkäufe für neue Industriegebiete und durch Investoren kritisch.

Halle/MZ. - Der Anstieg der Preise für landwirtschaftliche Flächen in Sachsen-Anhalt ist vorerst gestoppt. Das Preisniveau ist aber weiter sehr hoch. „Durch neue Industriegebiete und Investoren, die nicht aus der Landwirtschaft kommen, gibt es weiter einen hohen Druck im Bodenmarkt“, sagt Martin Dippe, Präsident des Bauernbundes Sachsen-Anhalt. Besonders betroffen seien die Region Magdeburg, der Saalekreis und auch Teile des Salzlandkreises.