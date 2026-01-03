weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
2024 wurden in Sachsen-Anhalt deutlich weniger Tiere für Tierversuche eingesetzt. Zahlen, Gründe und Forderungen von Forschern und Tierschützern.

Von Julius Lukas 03.01.2026, 06:15
Mäuse sind die mit Abstand meistgenutzten Versuchstiere.
Mäuse sind die mit Abstand meistgenutzten Versuchstiere. (Foto: Friso Gentsch/dpa)

Halle/MZ. - Die Zahl der Tiere, die in Sachsen-Anhalt bei Tierversuchen eingesetzt werden, ist rückläufig. Das geht aus im Dezember veröffentlichten Zahlen des Bundesamtes für Risikobewertung hervor. Die Entwicklung entspricht dem bundesweiten Trend. Demnach sank die Zahl der verwendeten und getöteten Tiere im Land gegenüber 2022 um 38 Prozent.