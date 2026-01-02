Das Wetter in Sachsen-Anhalt bleibt ungemütlich und stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst hat mehrere Warnungen für das Land herausgegeben. Welche Regionen betroffen sind, lesen Sie im Artikel.

Für Sachsen-Anhalt wurden Sturmwarnungen am Freitag herausgegeben. Auf dem Brocken werden orkanartige Böen erwartet.

Magdeburg. - In Sachsen-Anhalt wird es am Freitag ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit starker bis wechselnder Bewölkung mit Schneeregen-, Schnee- und Graupelschauern und sogar vereinzelt kurzen Gewittern.

Auf dem Brocken werden Orkanböen erwartet - auch sonst bleibt es mit mit stürmischen Böen sehr windig. So hat der DWD für weite Teile des Landes eine Warnung vor Sturmböen der Stufe 2 von 4 herausgegeben. Diese gilt derzeit voraussichtlich am Freitag von 10 bis 19 Uhr. Betroffen sind folgende Regionen:

Halle (Saale)

Harz

Magdeburg

Jerichower Land

Salzlandkreis

Kreis Stendal

Altmarkkreis Salzwedel

Kreis Wittenberg

Kreis Mansfeld-Südharz

Saalekreis

Kreis Anhalt-Bitterfeld

Kreis Börde

Burgenlandkreis

Dessau-Roßlau

Im Oberharz soll es laut DWD schneien. Außerdem gilt am Freitag eine Warnung bis 21 Uhr vor Schneeverwehung. Hier besteht Gefahr durch stellenweise erhöhte Schneedecke und eingeschränkte Sichtweite. Höchstwerte am Freitag: 1 bis 4, im Harz um -1 Grad.

Wetter am Samstag in Sachsen-Anhalt

In der Nacht zum Samstag wolkig oder stark bewölkt, örtlich auch Schneeschauer möglich. Die Tiefsttemperaturen liegen bei -1 bis -4 Grad, laut DWD. Es besteht Glättegefahr.

In der Nacht soll der Wind abnehmen. Auf dem Brocken bleibt es nachts noch stürmisch mit orkanartigen Böen.

Am Samstag muss in Sachsen-Anhalt wiederholt mit Schneeregen-, Schnee- und Graupelschauer mit Glättegefahr, sowie vereinzelt kurzen Gewittern gerechnet werden. Höchstwerte liegen zwischen 0 und 2, im Harz -3 bis 0 Grad.

Der Samstag bleibt weiterhin stürmisch.

Sturm setzt sich am Sonntag in Sachsen-Anhalt fort

In der Nacht zum Sonntag sollen die Schneeschauer abnehmen, dennoch besteht bei Tiefstwerten zwischen -3 und -7 Grad Glättegefahr. Am Sonntag sollen erneut örtliche Schneeschauer auftreten. Die Höchsttemperaturen liegen um 0, im Harz um -3 Grad. Im Harz sind voraussichtlich erneut starke Böen. In der Nacht zum Montag wechselnde Bewölkung aber meist niederschlagsfrei.