Glätteunfall im Harz Autofahrer verliert Kontrolle und prallt bei Schielo gegen Baum - Beifahrerin verletzt

Am Sonnabend ist auf der Kreisstraße zwischen Harzgerode und Schielo ein Auto verunglückt. Eine 40-Jährige wurde verletzt.

Unfall im Harz: Der wegen Glätte verunglückte Pkw steht an einem Baum neben der Straße bei Schielo.

Harzgerode/Magdeburg - Bei einem Verkehrsunfall im Harz ist am Samstag eine Frau verletzt worden und in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Unfall ereignete sich auf der Kreisstraße 1359 zwischen Harzgerode und Schielo, teilte die Polizei in Magdeburg mit.

Demnach habe ein 33 Jahre alter Fahrer eines VW Arteon aus Berlin wegen Glätte und unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto sei daraufhin von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei wurde eine 40-jährige Mitfahrerin leicht verletzt.

An dem VW entstand Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Das Auto musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden, so die Polizei.