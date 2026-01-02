Beamte ohne Zeitdruck Behörde darf E-Mail erstmal liegenlassen - Gericht in Sachsen-Anhalt weist Beschwerde zurück

E-Mails sind schnell und unkompliziert. Eine Antwort noch am gleichen Tag zählt aber zumindest in Behörden nicht zum „ordentlichen Geschäftsgang“, entscheidet ein Gericht in Magdeburg.