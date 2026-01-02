weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
Beamte ohne Zeitdruck Behörde darf E-Mail erstmal liegenlassen - Gericht in Sachsen-Anhalt weist Beschwerde zurück

E-Mails sind schnell und unkompliziert. Eine Antwort noch am gleichen Tag zählt aber zumindest in Behörden nicht zum „ordentlichen Geschäftsgang“, entscheidet ein Gericht in Magdeburg.

Von Hagen Eichler 02.01.2026, 14:25
Sofort lesen und beantworten - oder doch erst morgen? Damit hat sich jetzt das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt befasst.
Magdeburg/MZ - Eine Behörde ist nicht verpflichtet, ihren E-Mail-Posteingang täglich zu sichten und dringende Anliegen umgehend zu beantworten. Das hat das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt entschieden.