Fotografin Helga Paris (1938-2024): Die Moritzburg zeigt vom 11. Juni an ihre legendären Halle-Bilder.

HALLE/MAGDEBURG/MZ. - Die Meister zogen in die Mitte – in die Mitte der Stadt Dessau, in die 1925 das Bauhaus von Weimar aus übergesiedelt war. Kandinsky, Klee und Schlemmer erhielten vorläufige Ateliers an der heutigen Museumskreuzung im vormaligen Leopold-Dank-Stift, inzwischen Museum für Naturkunde. Die Studierenden versammelten sich gegenüber – im seinerzeit leerstehenden Kaufhaus Zeeck. Werkstätten, Unterrichtsräume, alles das war eingerichtet worden in dem Bau, der zu DDR-Zeiten als Kaufhaus „Magnet“ diente.