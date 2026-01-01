Kulturjahr 2026 in Sachsen-Anhalt Was kommen soll
Kulturjahr 2026: Dessau-Roßlau feiert 100 Jahre Bauhaus, Quedlinburg eröffnet den Stiftsberg, Halle wartet auf „Die Schamanin“ und Magdeburg musiziert mit Telemann.
Aktualisiert: 01.01.2026, 17:37
HALLE/MAGDEBURG/MZ. - Die Meister zogen in die Mitte – in die Mitte der Stadt Dessau, in die 1925 das Bauhaus von Weimar aus übergesiedelt war. Kandinsky, Klee und Schlemmer erhielten vorläufige Ateliers an der heutigen Museumskreuzung im vormaligen Leopold-Dank-Stift, inzwischen Museum für Naturkunde. Die Studierenden versammelten sich gegenüber – im seinerzeit leerstehenden Kaufhaus Zeeck. Werkstätten, Unterrichtsräume, alles das war eingerichtet worden in dem Bau, der zu DDR-Zeiten als Kaufhaus „Magnet“ diente.