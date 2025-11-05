weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Er kam als Vierjähriger nach Deutschland: Gericht in Sachsen-Anhalt stoppt Abschiebung in den Kosovo

Serie "Macherland":
YouTube-Serie: Magdeburger und Bernburger sorgen für Schweiß, Adrenalin und Rausch in Folge 2
YouTube-Serie: Magdeburger und Bernburger sorgen für Schweiß, Adrenalin und Rausch in Folge 2

Er kam als Vierjähriger nach Deutschland Gericht in Sachsen-Anhalt stoppt Abschiebung in den Kosovo

Geistig behindert oder nicht? Die Ausländerbehörde sah kein Ausreisehindernis - warum das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt den Fall anders beurteilt.

Von Hagen Eichler 05.11.2025, 13:56
Ein 22-Jähriger wehrte sich juristisch gegen die Ausländerbehörde.
Ein 22-Jähriger wehrte sich juristisch gegen die Ausländerbehörde. (Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa)

Magdeburg/MZ - Ein seit Kindheit in Deutschland lebender Ausländer kann selbst bei fehlender Aufenthaltserlaubnis nicht ohne weiteres abgeschoben werden. Das hat das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt im Fall eines 22-jährigen Kosovaren entschieden.