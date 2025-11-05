Geistig behindert oder nicht? Die Ausländerbehörde sah kein Ausreisehindernis - warum das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt den Fall anders beurteilt.

Gericht in Sachsen-Anhalt stoppt Abschiebung in den Kosovo

Er kam als Vierjähriger nach Deutschland

Ein 22-Jähriger wehrte sich juristisch gegen die Ausländerbehörde.

Magdeburg/MZ - Ein seit Kindheit in Deutschland lebender Ausländer kann selbst bei fehlender Aufenthaltserlaubnis nicht ohne weiteres abgeschoben werden. Das hat das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt im Fall eines 22-jährigen Kosovaren entschieden.