Er kam als Vierjähriger nach Deutschland Gericht in Sachsen-Anhalt stoppt Abschiebung in den Kosovo
Geistig behindert oder nicht? Die Ausländerbehörde sah kein Ausreisehindernis - warum das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt den Fall anders beurteilt.
05.11.2025, 13:56
Magdeburg/MZ - Ein seit Kindheit in Deutschland lebender Ausländer kann selbst bei fehlender Aufenthaltserlaubnis nicht ohne weiteres abgeschoben werden. Das hat das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt im Fall eines 22-jährigen Kosovaren entschieden.