Der Wittenberger Landrat Jürgen Dannenberg drängelte sich in der Impfreihenfolge vor, Folgen hatte das nicht. Jetzt hat der Fall erneut ein Gericht beschäftigt.

Corona-Disziplinarverfahren in Sachsen-Anhalt kostete 5.629,43 Euro - aber wer muss zahlen?

Gleich von den ersten Impfstofflieferungen ließ sich Landrat Jürgen Dannenberg eine Dosis verabreichen.

Magdeburg/MZ - Ein in der Corona-Pandemie eingeleitetes Disziplinarverfahren gegen den damaligen Landrat von Wittenberg, Jürgen Dannenberg (Linke), hat zu einem überraschenden juristischen Nachspiel geführt. Dannenberg hatte seine Position genutzt, um sich bereits im Dezember 2020 eine Corona-Schutzimpfung zu verschaffen – abweichend von der vorgegebenen Impfreihenfolge.