weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Feuer-Tragödie in Crans-Montana: Klinik in Halle behandelt Brandopfer

Eil
Nach Großfeuer in Crans-Montana: Klinikum Bergmannstrost in Halle nimmt Schwerstverletzte auf
Nach Großfeuer in Crans-Montana: Klinikum Bergmannstrost in Halle nimmt Schwerstverletzte auf

Brandkatastrophe in der Schweiz Nach Großfeuer in Crans-Montana: Klinikum Bergmannstrost in Halle nimmt Schwerstverletzte auf

Eine Silvesterparty in der Schweiz endete mit einer Katastrophe. Nun soll einer bei dem Inferno schwerstverletzten Person in Halle geholfen werden - im Brandverletztenzentrum des Klinikums Bergmannstrost.

Von Annette Herold-Stolze Aktualisiert: 02.01.2026, 16:26
Klinikum Bergmannstrost in Halle: Hier soll ein Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana behandelt werden.
Klinikum Bergmannstrost in Halle: Hier soll ein Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana behandelt werden. (Foto: Jana Keller)

Halle (Saale)/MZ. - Die Nachricht aus der Schweiz hat das BG Klinikum Bergmannstrost über das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe erreicht: Nach der Brandkatastrophe im schweizerischen Crans-Montana soll eine schwerstverletzte Person im Brandverletztenzentrum des halleschen Spezialkrankenhauses behandelt werden.