Eine Silvesterparty in der Schweiz endete mit einer Katastrophe. Nun soll einer bei dem Inferno schwerstverletzten Person in Halle geholfen werden - im Brandverletztenzentrum des Klinikums Bergmannstrost.

Klinikum Bergmannstrost in Halle: Hier soll ein Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana behandelt werden.

Halle (Saale)/MZ. - Die Nachricht aus der Schweiz hat das BG Klinikum Bergmannstrost über das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe erreicht: Nach der Brandkatastrophe im schweizerischen Crans-Montana soll eine schwerstverletzte Person im Brandverletztenzentrum des halleschen Spezialkrankenhauses behandelt werden.