Eil
Brandkatastrophe in der Schweiz Nach Großfeuer in Crans-Montana: Klinikum Bergmannstrost in Halle nimmt Schwerstverletzte auf
Eine Silvesterparty in der Schweiz endete mit einer Katastrophe. Nun soll einer bei dem Inferno schwerstverletzten Person in Halle geholfen werden - im Brandverletztenzentrum des Klinikums Bergmannstrost.
Aktualisiert: 02.01.2026, 16:26
Halle (Saale)/MZ. - Die Nachricht aus der Schweiz hat das BG Klinikum Bergmannstrost über das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe erreicht: Nach der Brandkatastrophe im schweizerischen Crans-Montana soll eine schwerstverletzte Person im Brandverletztenzentrum des halleschen Spezialkrankenhauses behandelt werden.