Eine Brandkatastrophe bei einer Silvesterparty in der Schweiz kostet etwa 40 Menschen das Leben. Die Identifizierung der Opfer wird wohl noch dauern. Die Behörden kündigen Aufklärung an.

Crans-Montana - Das verheerende Feuer bei einer Silvesterfeier in einer Bar im Schweizer Nobel-Skiort Crans-Montana hat Schock und Bestürzung ausgelöst. Ungefähr 40 Menschen waren laut offiziellen Angaben bei der Brandkatastrophe ums Leben gekommen, 115 weitere wurden größtenteils schwer verletzt. „Es handelt sich um eine der schlimmsten Tragödien, die es in der Geschichte dieses Landes gab. Wir sind bestürzt“, sagte der Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin, der vom „Drama von Crans-Montana“ sprach. Einige Opfer schwebten am Abend noch in Lebensgefahr.

Die Silvesterparty in der Bar „Le Constellation“ in dem beliebten Touristenort hatte sich in der Silvesternacht binnen weniger Minuten in ein Inferno verwandelt. „Es herrschte absolute Panik, alle schrien“, berichteten die Französinnen Emma und Albane im Sender BFMTV über die dramatischen Momente nach dem Ausbruch des Feuers. „Jemand schlug ein Fenster ein, damit die Leute rauskamen.“

Ein anderer Augenzeuge, Samuel Rapp, berichtete von schreienden jungen Menschen auf der Straße mit versengten Haaren, die sich die Kleider vom Leib rissen. „Es war der Horror“, sagte er dem Schweizer Fernsehen.

Auswertung von Telefonen vom Brandort

Die Ursache für den Brand ist weiter unklar. „Es gibt mehrere Hypothesen, unsere Hauptthese ist, dass der gesamte Raum Feuer gefangen hat, und das zu einer Explosion geführt hat“, sagte die Generalstaatsanwältin des Kantons Wallis, Beatrice Pilloud. Die Ermittlungen liefen. Dazu würden auch am Brandort gefundene Telefone ausgewertet.

Die Augenzeuginnen aus Frankreich sagten, das Feuer sei durch Kerzen verursacht worden, die in Champagnerflaschen gesteckt hätten. Eine davon sei zu nah an die Decke gekommen, die dann Feuer gefangen habe. Der italienische Botschafter in der Schweiz, Gian Lorenzo Cornado, spekulierte über einen Feuerwerkskörper. Zu diesen Mutmaßungen wollte Pilloud nichts sagen. „Die Untersuchung läuft, die Gründe werden wir zu einem späteren Zeitpunkt nennen.“

„Viele Schwerverletzte, viele stark Verbrannte“

Die Identifizierung der Todesopfer dauert an. „Wir haben viele Schwerverletzte, viele stark Verbrannte“, sagte der Präsident der Regierung im Kanton Wallis, Mathias Reynard. „Die Identifizierung der Leichen und der Verletzten kann leider noch etwas Zeit brauchen. Wir haben volles Vertrauen in die Teams, die sich um die Identifizierung kümmern.“ Dies sei vor allem für die Angehörigen „ein furchtbarer Moment“. Bei den Opfern handelt es sich nach Angaben der Polizei überwiegend um junge Leute, womöglich auch Minderjährige, wie der Kommandant der Kantonspolizei, Frédéric Gisler, sagte.

Crans-Montana ist einer der bekanntesten Touristenorte in den Schweizer Alpen und über Feiertage wie Weihnachten und Neujahr mit Tausenden Besuchern aus aller Welt meist ausgebucht. Es werde „wahrscheinlich auch Opfer aus dem Ausland“ geben, sagte Gisler. Über mögliche deutsche Opfer war zunächst nichts bekannt.

Anteilnahme auch aus Deutschland

Parmelin dankte den Nachbarländern Deutschland, Frankreich und Italien für deren Hilfsangebote. Auch die Solidarität und Anteilnahme aus den Nachbarländern war groß. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) äußerte sich bestürzt. „Ein Moment der Freude wurde in Crans-Montana in der Schweiz zur Tragödie. Die Ereignisse dort erschüttern uns“, schrieb er auf der Plattform X. „Unsere Gedanken sind bei den Betroffenen und ihren Angehörigen. Den Verletzten wünsche ich baldige und vollständige Genesung.“

Der deutsche Außenminister Johann Wadephul (CDU) sprach den Opfern und ihren Familien sein Mitgefühl aus. „Ich bin zutiefst erschüttert über den tödlichen Brand in Crans-Montana in der Silvesternacht“, schrieb er auf X. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, die deutsche Botschaft stehe mit den Schweizer Behörden in engem Kontakt.

Anwohner und Touristen in Crans-Montana äußerten sich schockiert. „Wir haben eine Explosion gehört, aber das hörte sich überhaupt nicht wie Silvesterfeuerwerk an“, sagte Anwohner Jeoffrey d'Amecourt dem Sender RTS. Das Gebäude, in dem sich die Bar befand, sei schwer beschädigt worden. Die Polizei hat das Gelände rund um die Bar auf der Hauptstraße des Ortes weiträumig abgesperrt.

Viele offene Fragen

Zu den Brandschutzvorkehrungen in der Bar machte Pilloud zunächst keine Angaben. „Die Untersuchung wird zeigen, ob Sicherheitsmaßnahmen eingehalten wurden oder nicht“, sagte sie. Wie viele Leute sich zum Zeitpunkt des Unglücks in der Bar aufhielten und für wie viele Besucher sie zugelassen war, konnte sie ebenfalls nicht sagen. Auf Nachfrage äußerte sie sich nicht dazu, ob die Bar über die korrekten Notausgänge verfügte und ob diese auch funktionierten.

Die vielen Opfer wurden per Hubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht, etwa in Sitten, Zürich, Lausanne und auch ins rund 100 Kilometer Luftlinie entfernte Genf. Nachbarländer hätten Aufnahmen angeboten, teilten die Behörden mit. So sollten Opfer etwa nach Mailand in Italien verlegt werden.

Der Alarm ging bei der Polizei gegen 1.30 Uhr ein. In der Bar feierten noch zahlreiche Besucher der Silvesterparty in das neue Jahr. Die Einsatzkräfte seien innerhalb von zwei Minuten vor Ort gewesen, so die Polizei. Angesichts des Ausmaßes der Tragödie eilte unter anderem auch die Bergwacht aus dem Aostatal in Italien zu Hilfe.

Nobel-Skiort

Crans-Montana liegt im Kanton Wallis und gilt als mondäner Ferienort mit vielen Prominenten. Berühmtester Einwohner war James-Bond-Schauspieler Roger Moore (1927-2017). Der Ort auf etwa 1.500 Metern Höhe hat ein großes Skigebiet. Ende Januar und Anfang Februar finden dort auch Rennen des Ski-Weltcups statt.

Über die Feiertage ist der Ort in der Regel ausgebucht. Auf rund 10.000 Einwohner kommen rund 2.600 Hotelbetten, davon acht Hotels in der Luxuskategorie, und Hunderte Ferienwohnungen. Bei rund einer Million Übernachtungen im Jahr kommen nach Angaben der örtlichen Tourismusbehörde etwa 20 Prozent der Gäste aus dem Ausland. Der nächste große Flughafen ist Genf. Auf dem Landweg sind es von dort aus 180 Kilometer.