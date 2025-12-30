In der Region Leipzig/Halle gab es 2025 viele Pleiten, etliche Firmen entwickelten sich aber auch positiv. Die MZ nennt fünf große Gewinner und Verlierer an den Unternehmensspitzen.

Gewinner und Verlierer - Diese Firmenchefs sind 2025 in der Region Leipzig/Halle aufgefallen

Diese drei sind aufgefallen: Der künftige Autoland-Vizechef Christian Lindner (links), die die Jobrad-Loop-Geschäftsführerin Nela Murauer und der Chef der Winzervereinigung Freyburg, Hartmut Schreiter, wollen die Region Leipzig/Halle voranbringen.

Halle/MZ. - Es ist das Jahr der Insolvenzen und Aufgaben: In den vergangenen Monaten sind etliche namhafte Unternehmen aus Sachsen-Anhalt in finanzielle Schieflage geraten. Der Motorenbauer AEM aus Dessau-Roßlau, die Landsberger Brauerei, oder das Meyer-Burger-Solarzellenwerk in Bitterfeld-Wolfen haben die Produktion eingestellt – um nur drei prominente Beispiele zu nennen.