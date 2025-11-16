Der Unfall sorgte für viel Aufsehen: Gut 15 Meter stürzte das Auto von Cornelia B. aus dem Saalekreis im Parkhaus am Hansaring in Halle in die Tiefe. Dass die Fahrerin den Absturz überlebte, grenzt an ein Wunder. Ein Jahr nach dem Unglück berichtet sie von dem Geschehen und wie es dazu kam.

„Es wurde viel Unsinn erzählt“ - Fahrerin spricht erstmals über dramatischen Parkhaus-Unfall in Halle

Nach einem Sturz aus 15 Metern Höhe krachte der Wagen mit dem Dach auf den Boden.

Halle (Saale)/MZ. - Cornelia B. holt ein kleines Fotoalbum aus dem Nachbarzimmer. Sie blättert die Seiten durch - zu sehen sind Fotos von ihrem spektakulären Unfall am 13. August 2024. Damals war die heute 66-Jährige mit ihrem Elektro-VW im Parkhaus am Hansering in Halle 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Dass sie überlebte, ist ein Wunder. „Ich war noch nicht dran“, sagt sie. Es ist das erste Mal, dass sie öffentlich über das Unglück spricht.