„10 bis 20 Halden“ heißt ein Film von Emerson Culurgioni, den die „Agentur für Aufbruch“ und die Werkleitz Gesellschaft in Halle und in Wimmelburg zeigen.

Halle/MZ - Überall diese Halden. Hinter Häusern und Gärten, Straßen und Feldern. Der Kupferschieferbergbau in Mansfeld-Südharz hat seine Spuren hinterlassen in Form dieser Abraumberge. Der Filmemacher Emerson Culurgioni war von ihnen fasziniert, als er das erste Mal in der Gegend weilte. Die Halden, das seien für ihn Orte, wo etwas Neues entstehe, während das Alte verschwinde. Etwas, das aufgetürmt wurde, aber nie einen eigentlichen Zweck hatte. Entstanden wie von Zauberhand, so schien es Culurgioni, mit großer Präsenz und Strahlkraft.