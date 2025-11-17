Es gibt weit größere und weit ältere. Auf 25 Jahre hat es der Förderverein des Bergzoos Halle aber auch schon gebracht - und in dieser Zeit so viele Spenden eingeworben, dass er damit trotzdem Spitze ist.

Eine Ente zum Start: Wie ein Förderverein seit 25 Jahren die Arbeit des Bergzoos Halle unterstützt

Leckereien für Pang: Die Fütterung ist für den Roten Panda zugleich Training.

Halle (Saale)/MZ. - Pang ist - Novembergrau hin oder her - unternehmungslustig. Der Rote Panda lässt sich nicht lange bitten, als die Tierpflegerin ihn und Bärin Cherry mit Weintrauben lockt. Zur Freude vieler Mitglieder des Vereins Förderer und Freunde des halleschen Bergzoos präsentiert das menschlich-tierische Trio, wie sich die Pandas durch Beschäftigung und süße Snacks bei Laune halten lassen.