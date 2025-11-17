Ehrenamt in Halle Eine Ente zum Start: Wie ein Förderverein seit 25 Jahren die Arbeit des Bergzoos Halle unterstützt
Es gibt weit größere und weit ältere. Auf 25 Jahre hat es der Förderverein des Bergzoos Halle aber auch schon gebracht - und in dieser Zeit so viele Spenden eingeworben, dass er damit trotzdem Spitze ist.
17.11.2025, 10:00
Halle (Saale)/MZ. - Pang ist - Novembergrau hin oder her - unternehmungslustig. Der Rote Panda lässt sich nicht lange bitten, als die Tierpflegerin ihn und Bärin Cherry mit Weintrauben lockt. Zur Freude vieler Mitglieder des Vereins Förderer und Freunde des halleschen Bergzoos präsentiert das menschlich-tierische Trio, wie sich die Pandas durch Beschäftigung und süße Snacks bei Laune halten lassen.