geraten Sie so langsam in Adventsstimmung? Ich weiß ja, traditionell erst nach Totensonntag. Aber so lange ist es bis dahin ja auch nicht mehr. Also: Wenn Sie schon an die Zeit von Lichterglanz und Lebkuchen denken und wenn Sie es dann gern heimelig haben in der guten Stube, könnten Sie sich für die Arbeit von Werner Goßler interessieren. Der Büschdorfer hat jahrzehntelang Pyramiden und andere Weihnachtsdekoration in Handarbeit gefertigt. Bevor damit altersbedingt endgültig Schluss ist, läuft nun in der seiner für diesen Zweck festlich hergerichteten Garage der Ausverkauf. Mehr erfahren Sie hier.

Möglicherweise erwarten Sie zum Fest auch Gäste von außerhalb, die während der Feiertage gut untergebracht werden sollen. Da haben Sie vielleicht auch an das Dormero-Hotel in der Leipziger Straße gedacht. Das Haus mit der mehr als 300-jährigen Geschichte erfindet sich gerade sozusagen neu. Ehrwürdiger alter Charme soll nach dem laufenden Umbau auf das treffen, das Hotelgäste heutzutage von einer Unterkunft erwarten.

Vielleicht interessiert Sie aber auch ein genereller Blick auf die Stadtentwicklung. Dann empfehle ich Ihnen diesen Beitrag meines Kollegen Jonas Nayda, der sich in seiner Serie dieses Mal beschäftigt hat, welche Projekte in Halles Süden anstehen. Sie wollen dazu mehr lesen? Bitte schön!

Kommen Sie gut in die neue Woche!

Annette Herold-Stolze