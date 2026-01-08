der Jahresanfang bringt oft große Pläne mit sich. Gute Vorsätze liegen in der Luft. Sie motivieren. Sie setzen Ziele. Sie geben Struktur. Doch sie können auch stressen. Sie scheitern oft schnell. Sie erzeugen Druck.Vielleicht lohnt es sich deshalb, den Blick bewusst auf das zu richten, was gut läuft. Und genau das möchte ich in diesem Newsletter tun: nur gute Nachrichten aus den ersten Tagen des Jahres in den Mittelpunkt zu stellen. Mein Plan, mit dem Rauchen aufzuhören, muss dann wohl noch ein, zwei Tage warten ...

Kaufhof in Halle hat Zukunft

Der ehemalige Kaufhof in Halle macht demnächst wieder auf – mit Handel und Gastronomie. (Foto: Steffen Schellhorn)

Die Neueröffnung des ehemaligen Kaufhofs auf dem Markt in Halle rückt näher. Wenn das keine gute Nachricht für die Saalestadt ist! Ein weiterer Mietvertrag ist bereits unterschrieben. Warum Immobilienentwickler Temba Schuh mit von der Partie ist, welcher Supermarkt direkt im Stadtzentrum eröffnen wird und noch viel mehr hat mein Kollege Dirk Skrzypczak in Erfahrung gebracht.

Thale wird immer interessanter

Petroglyphen – in Stein gearbeitete Zeichen aus prähistorischer Zeit – finden sich auf der Rosstrappe in Thale. (Foto: Foto: Heinz A. Behrens)

Symbole im Granitfels der Rosstrappe in Thale gleichen Buchstaben der minoischen Linear-A-Schrift. Ein Experte vermutet, dass diese Spuren auf einen weitreichenden Austausch in der Bronzezeit hinweisen – von Kreta über den Harz bis nach Norwegen. Der Altertumsforscher Heinz A. Behrens hat in Thale schon mehrere "sensationelle Erkenntnisse" gemacht. Jetzt plant er Vorträge, eine größere Publikation – und sogar eine moderne Ausstellung. Gute Nachricht? Gute Nachricht! Für alle an Archäologie Interessierten – und vor allem für die Thalenser, deren Stadt vielleicht bald in einem Atemzug mit der „Himmelsscheibe von Nebra“ genannt wird? Die ganze Geschichte hat mein Kollege Kjell Sonnemann aufgeschrieben.

Das sind die Neujahrsbabys im Land

Emilio ist Halles Neujahrsbaby. (Foto: Universitätsmedizin Halle)

Taim, Ayan, Pauline, Emilio Fritz, Romy Michelle und Henry: So heißen 2026 einige der ersten Neugeborenen in Sachsen-Anhalt. Und weil es die Kleinen eilig hatten, pünktlich sein wollten oder einen ganz anderen Grund hatten, sich ans Licht der Welt zu drängeln, wurden sie alle am 1. Januar geboren. Meine Lokalkollegen sind wirklich süße Geschichten zu den Neujahrsbabys gelungen. Und damit Sie sich diese Informationen und Gefühle nicht extra zusammensuchen müssen, hat meine Kollegin Tanja Lauch die Gute-Nachrichten-Artikel in einem Text zusammengefasst.

Dreifach-Mutter feiert in Dessau zweiten Geburtstag

Manuela Kertzsch und ihre Tochter sowie ein Teil des ITS-Team bei dem Überraschungsbesuch (Foto: Städtisches Klinikum Dessau-Roßlau)

Am Heiligabend 2024 brach Manuela Kertzsch plötzlich zusammen. Mit dem Rettungswagen kam sie ins Städtische Klinikum Dessau. Die Diagnose lautete: Subarachnoidalblutung – eine schwere Form der Hirnblutung. Jede Minute zählte, denn knapp ein Drittel der Betroffenen stirbt, und die Hälfte der Überlebenden behält schwere Beeinträchtigungen zurück. Für ihre drei Kinder war das Weihnachtsfest von Angst und Sorge geprägt. Kertzsch wurde notoperiert – und genas. Jetzt klingelte sie überraschend an der Tür der Intensivstation, auf der sie fast einen Monat lag, und bedankte sich für ihren „zweiten Geburtstag“. Mein Kollege Tizian Hempel hat diese gute Nachricht zusammengefasst.

Hilfe für Kinder als Erfolgsgeschichte

So hat eine Aktion in Quedlinburg begonnen, die sich inzwischen verstetigt hat: Hanna, Anton und Henry Thurisch bei der Übergabe der als Unterstützung für das Christliche Kinderhaus gesammelten Spenden an Erzieherin Christin (v.r.) . (Foto: Thurisch)

Was als spontane Hilfe nach einem Wasserschaden begann, hat sich zu einer echten Erfolgsgeschichte entwickelt: Familie Thurisch aus Quedlinburg hat mit gesammelten Spenden bereits zwei Einrichtungen für Kinder unterstützt – und sammelt weiter. Welchen humorvollen Wunsch sie Langfingern hinterherschickt (und noch viel mehr), haben meine Kollegen aus Quedlinburg in dieser guten Nachricht notiert.

Sie ist fit, schlagfertig – und 100 Jahre alt

Ursula Obst erhält zu ihrem 100. Geburtstag Glückwünsche von Steffen Gerster, dem Geschäftsführer des DRK-Pflegezentrums Zeitz. (Foto: Angelika Andräs)

Im DRK-Pflegezentrum Zeitz wurde Anfang Januar gefeiert: Ursula Obst beging ihren 100. Geburtstag. Die Seniorin ist noch hellwach und fit. „Ich bin froh, dass ich meinen Verstand und meine Logik noch habe“, meint sie. „Ich bin auch noch an allem interessiert.“ Das sei eines der „Geheimnisse für ein langes Leben“, die sie eigentlich gar nicht habe. „Sich nie aufgeben, immer wieder aufrappeln, interessiert bleiben“, zählt sie dann doch noch auf. Meine Kollegin Angelika Andräs hat sich ausführlich mit der rüstigen alten Dame unterhalten.

In Kürze: Weitere Gute-Nachrichten-Tipps

Zum Schluss ein paar weitere gute Nachrichten aus der MZ.

