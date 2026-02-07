Das Hotel „Stadt Köthen“ findet mit typischen Speisen aus früheren Zeiten ein großes Publikum. So richtig erklären man sich das nicht. Das Angebot wird aber fortgesetzt.

Soljanka, Königsberger Klopse, Würzfleisch - Wie das Hotel „Stadt Köthen“ mit einem „DDR-Buffet“ erfolgreich ist

Das Hotel „Stadt Köthen“ findet mit seinem "DDR-Buffet" ein großes Publikum.

Köthen/MZ. - Margrit Buss kommt regelrecht ins Schwärmen und hört gar nicht mehr auf, in ihrem Mobiltelefon nach den Premierenfotos vom 3. Oktober zu suchen. Die Mitarbeiterin im Hotel „Stadt Köthen“ mit einem Händchen für Dekoration erzählt von FDJ-Blusen, Dederon-Kittelschürzen und Honecker-Bildern an den Wänden, Fähnchen und mit roten oder gelben Nelken bestückte Glasvasen auf den Tischen. In Vitrinen Münzen von damals, alte Bücher – und Poesiealben. Und beim Essen wird all das aufgefahren, was es früher gegeben hat: Soljanka, Geflügelsalat mit Dosenmandarinen oder gefüllte Eier.