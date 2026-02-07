Bussi, Rufix oder doch ganz anders? Wie sollen die Bestellbusse im On-Demand-Verkehr in Mansfeld-Südharz heißen? In der MZ können Sie für einen Namen stimmen. Wie genau, erklären wir hier.

Sieben solcher Kleinbusse fahren seit 1. August 2025 durch den Landkreis und können individuell per App oder auf der Internetseite der VGS bestellt werden. Noch heißt das Projekt „MSH_mobil“ - doch das soll sich bald ändern.

Sangerhausen/MZ - Seit einem halben Jahr düsen sie nun schon durch den Landkreis: sieben Kleinbusse, die per App bestellt werden können und die Fahrgäste auf Bestellung an ihr gewohntes Ziel befördern. Soweit so gut, doch die Sache hat einen Haken: Das Kind hat bisher nur einen provisorischen Namen. Denn „MSH_mobil“ fetzt nicht wirklich.

Damit das Projekt auch wirklich durch die Decke geht, soll diese Lücke nun geschlossen werden. Frei nach dem Motto: Nur was richtig gut klingt, ist es auch. Sieben Vorschläge haben es in die Endauswahl geschafft, ausgewählt wurden sie durch die Kreisverwaltung unter allen Kommentaren und Vorschlägen in den Sozialen Medien.

Zukunft des Projekts ist möglich - unter welchem Namen?

Übrig geblieben sind Bussi, Manni, On-De-Mandy, MSH-Hüpfer, EinSteiger, Rufix und Mobi. Aus diesen Namen dürfen die Menschen in Mansfeld-Südharz nun bis 9. März ihren Favoriten nennen. Möglich ist dies entweder durch eine Abstimmung im Internet (siehe QR-Code oder unter www.mansfeldsuedharz.de/abstimmung), eine Mail an [email protected] oder auch eine Postkarte an die Redaktion (Adresse: Grauengasse 1c, 06526 Sangerhausen).

Mit Hilfe dieses QR-Codes gelangen Sie genau auf die Abstimmungsseite. Einfach scannen und loslegen. (Credit: MZ)

Bereits Ende des vergangenen Jahres hatte der Landkreis von einem erfolgreichen Verlauf des Pilotprojekts gesprochen.

„Wenn wir jetzt noch die Kinderkrankheiten abstellen und mehr Wirtschaftlichkeit erreichen, dann werden wir im Landkreis auch über die Projektphase hinaus an diesem Angebot festhalten“, hatte Landrat André Schröder (CDU) damals dem Projekt eine Zukunft in Aussicht gestellt.

Über 6.200 Fahrgäste bis Ende Dezember

Eine solche Perspektive war von vornherein nur in Erwägung gezogen worden, sofern das Projekt erfolgreich verläuft. Doch Ende Dezember konnte man berichten, dass 5.400 Bestellungen vorgelegen hätten und 6.218 Fahrgäste registriert worden seien - mehr Fahrten als auf den zuvor gestrichenen Linien über ein ganzes Jahr hinweg.

Die On-demand-Busse für bis zu sechs Personen kann man über die App mo.pla oder über die Internetseite der VGS für die Fahrt zu einem konkreten Zielort bestellen. Laut VGS ist die Fahrt teurer als ein Ticket im Linienverkehr, aber günstiger als ein Taxi.