Wie oft die sieben Kleinbusse seit August bestellt wurden und wie jetzt die Chancen stehen, dass das Pilotprojekt in Mansfeld-Südharz weitergeführt wird.

Bestellbusse in Mansfeld-Südharz: In fünf Monaten mehr Passagiere als früher im ganzen Jahr

So sehen die Kleinbusse aus, die man seit August in Mansfeld-Südharz für Fahrten im öffentlichen Nahverkehr bestellen kann.

Sangerhausen/MZ. - Kleinbusse fahren genau dann und dahin, wie es gebraucht wird, und dafür fallen große Linienbusse weg, in denen bisher kaum jemand mitgereist ist - mit dieser Idee ist im August in Mansfeld-Südharz ein Pilotprojekt mit On-demand-Verkehr unter dem Namen „MSH mobil“ gestartet. On demand heißt auf Anfrage. Und dieses Prinzip ist offenbar ein Erfolg.

In den ersten fünf Monaten seit der Einführung seien mit diesen Kleinbussen schon mehr Leute gefahren, als in den dafür weggefallenen Linienbussen früher im ganzen Jahr. Diese Bilanz hat jetzt der Landkreis Mansfeld-Südharz jetzt gezogen.

Kleinbus auf Bestellung in Mansfeld-Südharz: Mehr Fahrgäste, nur halb so viele Kilometer

Konkret seien die sieben Elektro-Kleinbusse, die die Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS) für die Projektdauer von einem Jahr geleast hat, schon rund 5.400-mal bestellt worden. Bis Ende Dezember seien damit 6.218 Fahrgäste gereist. Und nicht nur die Fahrgast-Bilanz fällt positiv aus. Weil die Bestell-Busse zielgenau dorthin fahren, wo die Leute hinwollen, sparen sie im Vergleich zu den großen Linienbussen mit ihren starren Routen auch noch ordentlich Kilometer ein. Hätte man die seit August weiterfahren lassen, hätten sie mit deutlich weniger Fahrgästen die doppelte Anzahl an Kilometern geschrubbt, geht aus der Zwischenbilanz des Landkreises hervor.

Auch die Befürchtung, dass ältere Menschen mit dem rein elektronischen Bestell- und Bezahlsystem nicht klarkommen, habe sich nicht bestätigt. Bei den seniorenbezogenen Ticketverkäufen habe es keinen Rückgang gegeben, heißt es vom Landkreis.

On-demand-Verkehr in Mansfeld-Südharz: Länger als nur für ein Jahr?

„Wenn wir jetzt noch die Kinderkrankheiten abstellen und mehr Wirtschaftlichkeit erreichen, dann werden wir im Landkreis auch über die Projektphase hinaus an diesem Angebot festhalten“, wird Landrat André Schröder (CDU) mit einer klaren Ansage zu den Zukunftsaussichten der Bestell-Busse zitiert.

Die On-demand-Busse für bis zu sechs Personen kann man über die App mo.pla oder über die Internetseite der VGS für die Fahrt zu einem konkreten Zielort bestellen. Laut VGS ist die Fahrt teurer als ein Ticket im Linienverkehr, aber günstiger als ein Taxi.