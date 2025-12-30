Zu Silvester kommen Cineasten im Luchs-Kino am Zoo dank einer schönen Tradition voll auf ihre Kosten. Wer über ausreichend Film-Wissen verfügt, hat gute Chancen auf einen Gewinn.

Überraschungsfilm und Quiz - Wie der letzte Tag im Jahr im Luchs-Kino aussieht und was es zu gewinnen gibt

Silvester-Tradition: Kino-Betreiber Wolfgang Burkart lädt auch in diesem Jahr wieder zum großen Filmquiz ins Luchs-Kino am Zoo ein.

Halle (Saale)/MZ. - Kinogänger haben den letzten Tag im Jahr ganz sicher längst im Kalender angestrichen. Für sie gehört dieses Event in Halle zu Silvester wie für andere das Feuerwerk: der Überraschungsfilm im Luchs-Kino am Zoo. Seit vielen Jahren schon lädt dort Betreiber Wolfgang Burkart am Silvesterabend dazu ein, inzwischen sogar gleich zwei Mal. Und nicht nur das: Bevor es jeweils „Film ab!“ heißt, gilt es für das Publikum zunächst, das eigene cineastische Wissen bei einem spannenden Filmquiz unter Beweis zu stellen.