  4. Unfall in Zeitz: In der Leipziger Straße: Quadfahrer gerät unter sein Fahrzeug und wird schwer verletzt

25-Jähriger stürzt am Montagabend mit vierrädrigem Motorrad. Was dazu bekannt ist.

30.12.2025, 16:37
In Zeitz ist Montagabend ein Quadfahrer bei einem Unfall verletzt worden. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa)

Zeitz/MZ - In Zeitz ist Montagabend ein Quadfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden, teilte die Polizei mit. Demnach war der 25-Jährige mit seinem vierrädrigen Motorrad kurz vor Mitternacht in der Leipziger Straße aus von der Fahrbahn abgekommen, gestürzt und unter das Fahrzeug geraten.