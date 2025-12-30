Zeitz/MZ - In Zeitz ist Montagabend ein Quadfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden, teilte die Polizei mit. Demnach war der 25-Jährige mit seinem vierrädrigen Motorrad kurz vor Mitternacht in der Leipziger Straße aus von der Fahrbahn abgekommen, gestürzt und unter das Fahrzeug geraten.