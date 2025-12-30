Die Nachfrage nach Wildbret direkt von der Strecke hat beim Landesforstbetrieb Süd alle Erwartungen übertroffen. Wieviel genau da verkauft wurde und ob es ähnliche Aktionen wieder geben wird.

Wild direkt von der Jagdstrecke: Gibt es in Mansfeld-Südharz neue Termine?

Groß war der Andrang von Interessenten, die nach den drei Treibjagden des Landesforstbetriebs Süd kurz vor Weihnachten Wildbret kaufen wollten - auch am Wildenstall bei Grillenberg.

Sangerhausen/MZ. - Die Jagdstrecken waren groß, das Interesse am Wildbret noch größer: Bei den drei Treibjagden in Mansfeld-Südharz kurz vor Weihnachten hat der Landesforstbetrieb Süd alles verkauft und es hätte sogar noch mehr sein können. Die Nachfrage habe alle Erwartungen übertroffen, sagte Holger Koth, der Leiter des Landesforstbetriebs Süd mit Sitz in Obersdorf, auf Anfrage der Mitteldeutschen Zeitung.