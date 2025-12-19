Nach Treibjagd am Wildenstall stehen Interessenten Schlange. Wie der Verkauf von kompletten Stücken im Wald abläuft und wo man jetzt noch solches Wildbret kaufen kann.

Wild von der Strecke findet in Mansfeld-Südharz reißenden Absatz

Nach der Treibjagd am Wildenstall bei Grillenberg blasen Jagdhornbläser das Halali zum Ende der Jagd.

Grillenberg/MZ. - Vorn am Jugendwaldheim Wildenstall sitzen die Jäger noch beim Schüsseltreiben. Auf der großen Wiese dahinter ist derweil ein Karree aus Fichtenzweigen für die symbolische Strecke gelegt. Die große Treibjagd des Landesforstbetriebs Süd ist zu Ende. Aus allen Himmelsrichtungen werden jetzt die erlegten Tiere hierher gebracht.