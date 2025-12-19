Bei einem Unfall mit einem Fahrschulauto ist am Donnerstag, 18. Dezember, in Dessau hoher Sachschaden enstanden.

Großer Schreck in der Fahrstunde - 85-Jähriger fährt mit seinem Ford auf Fahrschulauto auf

Die Ampel war vor der Rotphase auf Gelb umgesprungen.

Ein 18-jähriger Fahrschüler sowie sein 66-jähriger Fahrlehrer hatten gegen 8.40 Uhr mit einem Renault die Askanische Straße in Richtung Franzstraße befahren. An der Ampel Askanische Straße und Steinstraße bremste der Fahrschüler sein Auto dann ab, da die Ampel von grün auf gelb umgeschaltet hatte. Ein 85-jähriger Ford-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wurde von der Polizei mit etwa 15.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.