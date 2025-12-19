Was passiert, wenn die Sessellifte in Thale stillstehen? Ein Blick hinter die Kulissen zeigt spektakuläre Wartungsarbeiten zwischen Bodetal und Rosstrappe. Welche versteckten Herausforderungen die Techniker bei der großen Revision meistern mussten.

Schwindelfrei? So läuft die spektakuläre Wartung des Sessellifts in Thale

Die Fachleute können den Blick über Thale gar nicht genießen. Sie sind damit beschäftigt, alle Bauteile auf den acht Stützen zwischen Tal- und Bergstation zu überprüfen.

Thale/MZ. - In gut sieben Minuten hat man 244 Höhenmeter überwunden: Der Sessellift der Seilbahnen Thale Erlebniswelt bringt seine Fahrgäste hinauf zur Rosstrappe oder hinunter ins Bodetal – „völlig stressbefreit“, heißt es auf der Internetseite des Unternehmens, das gerade einen neuen Besucherrekord gefeiert hat. „Ein- und Aussteigen ist der anstrengendste Teil“. Der Sessellift steht – wie auch die Kabinenbahn zum Hexentanzplatz – seit Anfang November still. Die jährliche große Wartung hat stattgefunden.