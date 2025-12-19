Der Radweg zwischen Gröben und Werschen soll im kommenden Jahr ausgebaut werden und später einmal Hohenmölsen und Teuchern verbinden. Woher die Fördermittel für das Projekt stammen und wie viel es insgesamt gekostet hat.

Auf der Grenze zwischen den Städten Teuchern und Hohenmölsen wurde der Fördermittelbescheid zum Ausbau des Radwegs von Gröben bis Werschen übergeben.

Gröben/Werschen/MZ. - Auf der Grenze der Städte Hohenmölsen und Teuchern wurde am Freitag der Fördermittelbescheid für den Ausbau eines Radwegs übergeben, der beide Gemeinden künftig verbinden soll. Bei dieser Veranstaltung nahmen Hohenmölsens Bürgermeister Andy Haugk (parteilos) und sein Teucherner Amtskollege Marcel Schneider (parteilos) die Zuwendung in Höhe von insgesamt 571.000 Euro von Melanie Sorgatz vom Landesministerium für Infrastruktur und Digitales entgegen.