Laucha - Er ist ein geradezu idealtypischer Protagonist für unsere „Leute von nebenan“-Rubrik, denn in und um Laucha ist Thomas Elste jeder Menge Leuten bekannt: als Stadtrat, als Fußballer (bis zu seinem das Karriereende bedeutenden Kreuzbandriss 2023) und nun als Darts-Spieler beim heimischen BSC – sowie unter seinem Spitz- und Künstlernamen „Royalerraketenpeter“ nicht zuletzt als Musiker und Gitarrist der zwischen 2010 und 2018 aktiven lokalen Band „Rakete Royal“. Nach drei – im Demo-Stadium verbliebenen – eigenen Alben hat Thomas Elste gerade seine erste professionell produzierte Platte mit dem Titel „Hot as Hell“ veröffentlicht und strahlt vor lauter Freude.