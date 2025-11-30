weather regen
  4. Großes Bauvorhaben in Innenstadt: Lauchas Markt und Bahnhofstraße werden umgestaltet - Welches Thema für Diskussion sorgt

In Laucha beginnen im Frühjahr die umfangreichen Arbeiten am Marktplatz und der Bahnhofstraße. 1,3 Millionen Euro werden in das Bauvorhaben investiert. Was sich alles ändern und wie lange Maßnahme andauern wird.

Von Constanze Matthes 30.11.2025, 16:00
Blick vom Rathaus auf den Lauchaer Marktplatz, der ab kommenden Frühjahr saniert und umgestaltet wird.
Blick vom Rathaus auf den Lauchaer Marktplatz, der ab kommenden Frühjahr saniert und umgestaltet wird. (Foto: Torsten Biel)

Laucha - Eine große Baustelle werden die Lauchaer ab Frühjahr direkt in der Innenstadt haben. Dann starten die umfangreichen Arbeiten zur Umgestaltung des Marktplatzes und der Bahnhofstraße. Der Gemeinderat gab in seiner jüngsten Sitzung einer aktualisierten Entwurfsplanung des Naumburger Planungsbüros Boy & Partner einstimmig grünes Licht.