Fußball an Saale und Unstrut Nebra schlägt Spitzenreiter Zeitz, Herrengosserstedt verdient sich Topduell

Fußball: Herrengosserstedt siegt in Naumburg nach 0:2-Rückstand und fährt jetzt als Zweiter zu KOL-Spitzenreiter Zeitz, der in Nebra verliert. Für die hiesigen Landesklasse-Teams aus Laucha und Freyburg setzt es Pleiten. Auch Landesligist Naumburg unterliegt.