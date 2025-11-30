Fußball an Saale und Unstrut Nebra schlägt Spitzenreiter Zeitz, Herrengosserstedt verdient sich Topduell
Fußball: Herrengosserstedt siegt in Naumburg nach 0:2-Rückstand und fährt jetzt als Zweiter zu KOL-Spitzenreiter Zeitz, der in Nebra verliert. Für die hiesigen Landesklasse-Teams aus Laucha und Freyburg setzt es Pleiten. Auch Landesligist Naumburg unterliegt.
Aktualisiert: 30.11.2025, 17:13
Naumburg. - Die höherklassigen Männerteams der Saale-Unstrut-Finne-Region erreichten in ihren Punktspielen am Wochenende folgende Resultate.