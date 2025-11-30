Die Adventszeit ist eröffnet und Weihnachten rückt immer näher. Wo können sich die Bernburger während der Feiertage kulinarisch etwas gönnen?

Schlemmen zu Weihnachten: Hier wird den Bernburgern während der Feiertage kulinarisch etwas geboten

Küchenchefin Sandra Hackbart aus dem Bernburger Parforcehaus präsentiert die Entenkeule, die sich die Besucher im Restaurant schmecken lassen können.

Bernburg/MZ - Mit dem ersten Advent ist sie nun ganz offiziell eingeläutet: die diesjährige Vorweihnachtszeit. Das bedeutet auch: Heiligabend und die Feiertage stehen relativ kurz bevor. Gern gönnt man sich selbst beziehungsweise seinen Liebsten dann kulinarisch etwas besonders Köstliches. Doch nicht jeder möchte dafür stundenlang in der Küche stehen. Wo können Bernburger und Gäste also zum Fest auswärts speisen gehen? Die MZ hat nachgefragt.