In vielen Orten gab es am ersten Adventswochenende Weihnachtsmärkte. Was an Besonderem geboten wurde und wie die Besucher in diesem Jahr die Stimmung erleben.

Köstlichkeiten und ein feuerspeiender Drache: So sind die Weihnachtsmärkte in Mansfeld-Südharz gestartet (mit Bildergalerie)

Auf dem Schlitten am Lagerfeuer sitzen, Marshmallows und Stockbrot backen - das konnte man beim Lichterzauber des Heimatvereins in Allstedt.

Allstedt/Mittelhausen/Röblingen/Hainrode/MZ. - Feurig leuchten die Augen des Drachen auf, durch sein weit aufgerissenes Maul rennen die Flammen. Er speit sie nach unten in den großen Kessel, wo das Feuer auf der Oberfläche bläulich weiter züngelt. Nein, die Feuerzangenbowle beim Allstedter Lichterzauber ist nicht einfach ein alkoholisches Heißgetränk. Sie ist ein Ereignis!