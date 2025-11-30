weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Straße zum Waldstadion: Sachschaden von 8.000 Euro - Betrunkener in Unfall bei Reppichau verwickelt

An der Kreuzung unweit des Waldstadions in Reppichau ist am Samstagnachmittag ein Unfall passiert. Der Fahrer eines darin verwickelten Mazda war betrunken.

30.11.2025, 18:28
Beim Fahrer des Mazda wurde ein Atemalkoholtest fällig.
Beim Fahrer des Mazda wurde ein Atemalkoholtest fällig. (Symbolfoto: Soeren Stache/dpa)

Reppichau/MZ - Zu einem Verkehrsunfall mit 8.000 Euro Sachschaden ist es am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr in Reppichau gekommen.

Nach Angaben der Polizei befuhr ein 63-jähriger Mann die Straße zum Waldstadion mit seinem Mazda, als es im Kreuzungsbereich der Reppichauer Straße zur Kollision mit dem Skoda einer 18-Jährigen kam. Während der Unfallaufnahme wurde beim Mazda-Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille.

Dabei handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit, da der Wert von 0,5 Promille überschritten ist. Dem 63-Jährigen wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und ihm die Weiterfahrt untersagt, heißt es.