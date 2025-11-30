Für Ditfurts Kirchenturm entsteht eine neue Bronzeglocke – gegossen in Europas ältester Familiengießerei. Mit 1,3 Tonnen Gewicht und kunstvollen Verzierungen soll sie bald den Klang wie vor 80 Jahren in den Vorharz zurückbringen.

Über einen fast schneckenförmigen Kanal fließt die heiße Bronze in Glocken-Hohlräume.

Ditfurt/MZ. - In das rund 1.200 Grad Celsius heiße flüssige Kupfer kommen Zinnbarren, und das Bronzegemisch wird noch mal eine halbe Stunde im gewaltigen Herdschmelzofen aufgekocht. Jetzt könnte die neue Kirchenglocke für St. Bonifatius in Ditfurt gegossen werden. Könnte.