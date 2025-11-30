Die Stadtratsfraktion „Hauptsache Halle“ hat in der vergangenen Woche in einem bemerkenswerten Verfahren vier Ausschusssitze abgeben müssen. Wie es dazu kam und warum die AfD plötzlich zum Gönner wurde.

„Das lässt uns sprachlos zurück“ - Fraktion im Stadtrat verliert auf einen Schlag vier Posten

Halle (Saale)/MZ. - Eigentlich geht es im halleschen Stadtrat immer sehr demokratisch zu. Doch am vergangenen Mittwoch hatte zumindest eine Fraktion grobe Zweifel daran. Die Plenumssitzung verließen die drei Mandatsträger der Fraktion „Hauptsache Halle“ wutentbrannt gute zwei Stunden vor dem offiziellen Ende. Durch ein bemerkenswertes Verfahren hatten sie kurz zuvor vier ihrer elf Sitze in kommunalpolitischen Ausschüssen verloren.