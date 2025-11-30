Basketball-Bundesligist Syntainics MBC ist in der Vergangenheit immer wieder an Alba Berlin gescheitert. Ändert sich das jetzt im Pokal?

Was dem MBC vor dem Duell mit Alba Berlin Mut macht

Halle/MZ/FAB - Der erste Advent war bei Timur Topal nicht mit Müßiggang auf dem Weihnachtsmarkt gefüllt. Der Trainer des Syntainics MBC war tief in den Spielvideos von Alba Berlin versunken. Am Mittwoch (19.30 Uhr) soll im Pokal ein Heimsieg her. Es wäre der erste von zwei Schritten auf dem Weg zum Finalturnier, das erklärte Ziel des Basketball-Bundesligisten aus Halle. „Wir wissen genau, wie wir auftreten müssen“, sagte Topal in einer kurzen Scoutingpause. „Es geht darum, die Physis von Berlin anzunehmen, dagegen zu halten.“