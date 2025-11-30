Turntalent Elias Jaffer hat sein Debüt bei der Junioren-WM gegeben. Wie der 18-Jährige die Titelkämpfe auf den Philippinen erlebt hat.

Halle/MZ - Es sind Erfahrungswerte, Lehrgeld. Elias Jaffer hat seine ersten Weltmeisterschaften hinter sich. Das Turntalent des SV Halle war bis vergangenen Mittwoch zehn Tage in Manila, der Hauptstadt der Philippinen, um sich mit den besten Nachwuchskräften zu messen. Der Jetlag, erzählt der 18-Jährige, hat ihm zu schaffen gemacht. Sieben Stunden beträgt der Zeitunterschied. „In der ersten Nacht habe ich fast gar nicht geschlafen, war am zweiten Tag noch sehr müde. Ab dem dritten, vierten Tag ging es dann.“