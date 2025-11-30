Auf der B107 zwischen Gräfenhainichen und Jüdenberg ereignete sich ein schwerer Unfall. Ein Auto überschlug sich. Mehrere Menschen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Gräfenhainichen/MZ. - Ein Unfall mit mehreren verletzten Personen hat sich am Freitagabend (28. November) ereignet. Nach Angaben der Polizei wurden gegen 19.25 Uhr auf der B107 zwischen Gräfenhainichen und Jüdenberg drei Menschen verletzt.

Ein 21-jähriger Ford-Fahrer fuhr über eine Verkehrsinsel, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrzeugführer sowie seine beiden Insassen (neun und 32 Jahre alt) wurden leicht verletzt. Alle drei kamen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro, heißt es im Bericht der Polizei.