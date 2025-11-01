Thale feiert einen neuen Besucherrekord – die Seilbahnen Erlebniswelt ist beliebter denn je. Nach Jahren des Umbaus zieht der modernisierte Hexentanzplatz wieder Touristen und Einheimische an, unterstützt vom erweiterten Harzer Bergtheater. Wie die Seilbahnen 2026 noch erfolgreicher sein wollen.

Pamela Groll beim Gespräch in einer Seilbahn-Kabine, die vom Hexentanzplatz hinunter ins Bodetal führt. Die Geschäftsführerin der Erlebniswelt freut sich über einen neuen Besucherrekord.

Thale/MZ. - Die Saison ist so gut wie zu Ende: Ab Montag, 3. November, stehen Thales Seilbahnen still, weil die jährliche große Wartung stattfindet. Aber noch drehen die Kabinen ihre Runden zwischen Talstation und Hexentanzplatz. In eine lädt uns Pamela Groll zum Gespräch ein; sie hat Gutes zu berichten. „Bis letztes Jahr haben wir zusammen gelitten, dieses Jahr feien wir gemeinsam“, sagt die Geschäftsführerin der Seilbahnen Thale Erlebniswelt.