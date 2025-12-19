Ein aggressiver Mann hat in der Bahnhofsmission am Hauptbahnhof Halle randaliert, einen Mitarbeiter bedroht und einen Passanten angegriffen. Die Bundespolizei stellte den 34-Jährigen wenig später – nun ermittelt sie wegen mehrerer Straftaten.

Halle (Saale). - Am Donnerstag hat in der Bahnhofsmission in Halles Hauptbahnhof ein Mann randaliert. Wie die Bundespolizei mitteilte, beschädigte der 34-jährige Mann unter anderem die Eingangstür der Bahnhofsmission und bedrohte einen Mitarbeiter.

Der Mann habe sich bereits kurz nach dem Betreten der Bahnhofsmission aggressiv verhalten. Als ihn ein Mitarbeiter aufforderte, die Einrichtung zu verlassen, habe der 34-Jährige einen Blumentopf in ein Waschbecken geschleudert. Anschließend habe er gegen die Eingangstür getreten.

Nachdem er die Bahnhofsmission dann doch verlassen hatte, habe der Mann an mehreren in der Nähe abgestellten Fahrzeugen der Deutschen Bahn die Scheibenwischer beschädigt, so die Polizei weiter. Anschließend ging er in Richtung Innenstadt.

34-Jähriger seit Oktober unerlaubt in Deutschland

Laut der Bundespolizei stellten Polizisten den 34-Jährigen wenig später im Bereich der Straßenbahngleise. Eine Überprüfung habe ergeben, dass sich der aus Eritrea stammende Mann seit Oktober 2025 unerlaubt in Deutschland aufhalte, heißt es weiter.

Darüber hinaus habe die Auswertung der Videoaufzeichnungen gezeigt, dass der Beschuldigte einen unbeteiligten Reisenden getreten und einen Mitarbeiter der Bahnhofsmission mit Drohgebärden eingeschüchtert habe.

Gegen den 34-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs, Körperverletzung, Bedrohung sowie wegen unerlaubten Aufenthalts ermittelt.