Aschersleben/MZ - Über 2.200 Euro hat die Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule an das Kinderhospiz Mitteldeutschland gespendet. Das Geld stammt aus den Erlösen des schuleigenen Weihnachtsmarkts, teilt Lehrer Daniel Ziegler mit. Übergeben wurden die Spenden während der Veranstaltung „Weihnachtszauber“, mit der sich die Schule auf den Advent einstimmt.

Der Chor unter der Leitung von Lucia Keller und Kristina Swiniartzki sowie die Theatergruppe von Jutta Rösemann und Anja Schafberg sorgten dabei für ein festliches, fröhliches und humorvolles Programm. Seit 2016 bildet der „Weihnachtszauber“ den Rahmen für die Spendenübergabe an das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz. Schulsprecherin Emily Schütze dankte den Vertretern des Hospizes für ihre Arbeit. Den meisten Menschen gehe es doch gut – deshalb sei es wichtig, anderen zu helfen und ein Lächeln weiterzugeben. „Denn jedes Lächeln im Dezember ist ein strahlender Weihnachtsstern“, sagte sie.

Über 10 Jahre insgesamt 24.200 Euro gespendet

Isabell Tschlenow aus dem Bereich Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit des Kinderhospizes nahm die Spende entgegen. Sie zitierte Goethe mit den Worten: „Es muss von Herzen kommen, was von Herzen wirkt.“ Die langjährige Unterstützung durch die Albert-Schweitzer-Schule sei nicht selbstverständlich. Während Spenden von Unternehmen häufig aus Gewinnen stammten, entstünden Schulspenden durch Ideen, Kreativität und gemeinsames Engagement der Schüler. Gerade in der stressigen Vorweihnachtszeit sei es bemerkenswert, dass Kinder und Jugendliche über den eigenen Alltag hinausblickten.

Die Kooperation zwischen dem Kinderhospiz Mitteldeutschland und der Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule besteht seit zehn Jahren. In dieser Zeit spendeten die Schüler insgesamt 24.200 Euro. Damit werden unter anderem Ausflüge, Spielzeug sowie psychologische und medizinische Hilfe für schwer erkrankte Kinder und ihre Familien ermöglicht.