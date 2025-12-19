Möbel, Podeste, Geschichte: Schritt für Schritt entsteht, bis ins kleinste Detail geplant, das komplett neugestaltete Museum auf dem Stiftsberg in Quedlinburg. Warum ein 150-Kilo-Exponat jetzt schon an seinen Platz kommt.

Mitarbeiter des mit der Exponateinrichtung beauftragten Unternehmens „Fißler & Kollegen“ montieren Halterungen an dem Podest, auf dem das erste Ausstellungsobjekt im neuen Museum auf dem Stiftsberg Quedlinburg platziert werden soll.

Quedlinburg/MZ. - Während in zwei Sälen des Residenzbaus auf dem Stiftsberg in Quedlinburg die historischen Holzfußböden noch repariert und restauriert werden, läuft in anderen künftigen Museumsräumen bereits die Möblierung: So steht in einem schon ein fertig montierter Tisch, dessen bedruckte Platte noch abgedeckt ist, in anderen sind Unterkonstruktionen für künftige Wandelemente angebracht. „Es geht mit großen Schritten voran“, sagt Uta Siebrecht, Leiterin der städtischen Museen und Archive der Stadt Quedlinburg, zu denen das Museum auf dem Stiftsberg gehört. Bereits jetzt platziert werden soll nun auch das erste Ausstellungsstück – weil das wegen seines Gewichts später nicht mehr möglich wäre.