Die Wethau wäre in Mertendorf fast unüberwindbar geworden, wenn die Landesstraße 200 voll gesperrt wird. Doch nun gibt es doch eine Fußgänger-Lösung. Was die PVG plant.

An dieser Stelle in Mertendorf wird eine anderthalb Meter breite Behelfsbrücke über die Wethau geschlagen (im Hintergrund der „Grillpavillon“). Sie ist Voraussetzung dafür, dass Fußgänger während der Zeit der L-200-Vollsperrung von einer Seite des Dorfes zur anderen gelangen.

Mertendorf. - Die Vollsperrung der L200 in Mertendorf wegen des Abrisses zweier Brücken rückt näher. Doch während Autofahrer, Busse und der überörtliche Verkehr für die Zeit der Bauarbeiten zwischen 13. Januar und Mitte Dezember weiträumige Umleitungen in Kauf nehmen müssen, zeichnet sich für Fußgänger und Radfahrer eine deutliche Entlastung ab.